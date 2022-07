Die meistgehandelten Derivate v. 25.07.22

1. Discount Call-Optionsschein auf Microsoft

Zum Wochenauftakt setzen Derivateanleger in Stuttgart verstärkt auf US-Techs. Gefragt ist ein Discount Call-Optionsschein auf Microsoft, der am Montag gekauft wird. Der Tech-Riese wird am Dienstag nach Handelsende in den USA seine Quartalsergebnisse vorlegen. Am Freitag notierte Microsoft schwächer. US-Technologieaktien schlossen Freitag niedriger, nachdem Snap enttäuschende Ergebnisse lieferte.



2. Discount Call-Optionsschein auf Amazon

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax ein Discount Call-Optionsschein auf Amazon, der von den Anlegern gekauft wird. Amazon legt am kommenden Donnerstag nach Handelsende seine Ergebnisse vor, zeitgleich mit Apple. In diesem Jahr notiert die Amazon-Aktie knapp 30 Prozent im Minus, konnte sich aber vom Jahrestief bei 101 US-Dollar bereits deutlich erholen.



3. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum

Auch ein Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum wird in Stuttgart gekauft. Die Aktie gehört zu den Favoriten von Warren Buffet. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat mittlerweile rund 16 Prozent der Anteile am Ölriesen eingesammelt.