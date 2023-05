Die meistgehandelten Derivate v.25.05.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet



Nach einer kleinen Verschnaufpause setzt die Alphabet-Aktie ihre Klettertour nach oben fort. In den letzten vier Wochen ging es um ca.14% nach oben. Heute kommen 2,3% auf 124,41 US-Dollar hinzu. Stuttgarter Derivateanleger setzen auf eine Fortsetzung der Aufwärtstendenz und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet.



2. Call-Optionsschein auf ASML



Ein weiterer Wert, der sich derzeit auf Höhenflug befindet, ist der niederländische Lithographiesystem-Anbieter ASML. Mit 659,40 Euro wird heute ein neues 52-Wochenhoch markiert. Bis zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 712,57 Euro ist also noch etwas Luft nach oben. ASML profitiert dabei auch von den guten Zahlen verschiedener Halbleiter-Hersteller. Nach Erreichen des neuen Hochs nehmen Anleger ihre Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf ASML.



3. Faktor 6x Long Knock-out auf NVIDIA



Der US-amerikanische Chipproduzent NVIDIA profitiert vom Boom bei künstlichen Intelligenzen, da die NVIDIA-Chips für diese Anwendungen gut geeignet sind. Nach einem guten Auftaktquartal 2023 mit einem Gewinn von 2,04 Milliarden US-Dollar (im Vorjahr lag dieser noch bei 1,62 Milliarden US-Dollar) gab NVIDIA-CEO Jensen Huang für das laufende Quartal eine Umsatzprognose von 11 Milliarden US-Dollar ab. Experten gingen von lediglich 7,2 Milliarden US-Dollar aus. Das katapultiert die NVIDIA-Aktie heute um 25% auf 381,75 US-Dollar nach oben. Dementsprechend rege wird ein Faktor 6x Long Knock-out auf NVIDIA an der Euwax gehandelt.