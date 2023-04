Die meistgehandelten Derivate v.25.04.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank möchte ihre Kosten senken und plant Behauptungen zufolge einen Stellenabbau und die Verkleinerung des Vorstands von zehn Mitgliedern auf neun. Das Geldhaus ließ die Behauptungen unkommentiert, allerdings konnte der Deutsche Bank-CEO Christian Sewing bereits im Februar Stellenstreichungen nicht ausschließen. Heute geht es für die Deutsche Bank-Aktie um 2,8% hin zu 9,64 Euro nach unten. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank gefragt.





Wie am Vortag steht auch heute die Lufthansa-Aktie im Fokus der Derivateanleger. Seit Januar verhandelt die Airline mit dem italienischen Staat ihren Einstieg bei ITA Airways. Im ersten Schritt möchte Lufthansa 40% der italienischen Staatsairline übernehmen. Des Weiteren soll eine komplette Übernahme zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Der deutsche Luftfahrtkonzern erbat sich nun eine Fristverlängerung bis 12. Mai, um weitere Details zu klären. Die Lufthansa-Aktie verliert 0,5% und kostet derzeit 9,71 Euro. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa.Der Goldpreis sprang kürzlich über die 2.000 US-Dollar auf ein neues Jahreshoch bei 2.040 US-Dollar. In den letzten Handelstagen konsolidierte das Edelmetall etwas. Heute notiert die Feinunze Gold bei 1.990,10 US-Dollar. Ein Knock-out-Call auf Gold wird in Stuttgart rege gehandelt.

