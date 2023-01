Die meistgehandelten Derivate v.25.01.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Fresenius SE

Der Medizinkonzern Fresenius steckt in einer strategischen Überprüfung und stellt sein gesamtes Portfolio auf den Prüfstand. Die Finanzchefin Sara Hennicken erklärt, dass die Verschuldung des Konzerns über den Zielen liegt und damit den finanziellen Spielraum für Umstrukturierungen einschränkt. Stuttgarter Derivateanleger lassen sich davon nicht abschrecken und kaufen wie am Vortag einen Discount-Call-Optionsschein auf Fresenius.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Aktie der Deutschen Bank kletterte in den letzten sechs Monaten um ca. 40% nach oben. Aktuell kostet ein Anteilsschein 11,75 Euro. Analysten belassen ihre Einschätzung bei einem durchschnittlichen Kursziel von 14,15 Euro mehrheitlich auf buy. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank gekauft.



3. Knock-out-Call auf Alphabet

Beim Google-Konzern Alphabet flatterte eine neue Klage der US-Wettbewerbshüter ins Haus. Konkret geht es um den Vorwurf, dass der Internet-Riese sich im hart umkämpften Online-Werbemarkt unfair verhalten habe. So sollen frühzeitig potenzielle Wettbewerber aufgekauft worden sein, um die Werbepreise nach oben zu treiben. Anleger schauen auf den 02. Februar, wenn Alphabet Quartalszahlen vorlegt. Ein Knock-out-Call auf Alphabet wird heute gekauft.