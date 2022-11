Die meistgehandelten Derivate v. 24.11.22

1. Knock-out-Call auf Encavis

Der deutsche Wind- und Solarparkbetreiber Encavis investiert in einen schwedischen Solarpark und will auch zukünftig weiter expandieren. Gemeinsam mit einem norwegischen Partner möchte das Unternehmen weitere Solarparks mit einer Gesamtkapazität von mehr als 100 Megawatt entwickeln. Die Anleger sehen dieses Investment offenbar positiv und lassen den Aktienkurs um über 4,5% steigen. Die Derivateanleger in Stuttgart ziehen mit und steigen in einen Knock-out-Call auf Encavis ein.



2. Call-Optionsschein auf Deere & Company

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Landmaschinenhersteller Deere & Company nehmen die Derivateanleger an der Euwax ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Deere veröffentlichte gestern seine Quartalszahlen. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 37,2% auf über 15,5 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn legte sogar um 75% auf 2,24 Milliarden US-Dollar zu. Die Zahlen kamen bei den Anlegern offensichtlich sehr gut an und hoben die Aktie gestern auf ein neues All-Time-High.



3. Knock-out-Call auf Hannover Rück

Dagegen steigen die Anleger an der Euwax in einen Knock-out-Call auf die Hannover Rück ein. Die Aktie des Rückversicherers notiert mit 180,10 Euro in der Nähe ihres All-Time-Highs von Februar dieses Jahres. Die Anleger setzen vorgeblich auf einen Ausbruch nach oben.