Die meistgehandelten Derivate v.24.08.22

1. Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz Group

Die Anleger an der Euwax steigen in einen Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group ein. Der Automobilbauer hat mit Rock Tech Lithium den bevorstehenden Abschluss einer strategischen Zusammenarbeit angekündigt. Der Batterie-Zulieferer wird demnach Mercedes-Benz und seine Partner ab dem Jahr 2026 mit bis zu 10.000 Tonnen hochwertigen Lithiumhydroxid beliefern. Die Mercedes-Benz-Aktie gibt 1,2% auf 56,05 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf BYD

Bei den Kock-outs steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf den chinesischen E-Autobauer BYD ein. BYD hatte in den vergangenen Wochen den Markteintritt in mehreren europäischen Ländern angekündigt. In Norwegen hat BYD bisher rund 2.200 Einheiten des großen E-SUV Tang ausgeliefert. Die BYD-Aktie verliert im frühen Handelsverlauf über 3% auf 33,60 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Dagegen steigen die Derivateanleger zur Wochenmitte aus einem Call-Optionsschein auf Apple aus. Bloomberg News berichtete zuletzt, dass der Smartphone Pionier die Produktion des iPhone 14 in Indien plane, um den laufenden COVID-19-Lockdowns in China aus dem Weg zu gehen. Die Apple-Aktie notiert mit 167,75 Euro nahezu unverändert. In der letzten Handelswoche erreichte sie mit 173,26 Euro ein neues All-Time-High.