Die meistgehandelten Derivate v. 24.06.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom statt. Der Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Die Analysten von Bernstein Research stufen die Telekom-Aktie weiterhin mit „Outperform“ und einem Kursziel von 24,60 Euro ein. Für den Verkauf der Funkturmsparte erwarten sie einen Verkaufserlös von bis zu 20 Milliarden Euro. Die T-Aktie legt um 0,7% auf 18,76 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank wird dagegen von den Stuttgarter Derivateanleger verkauft. Die Aktie der Deutschen Bank hat auf Wochensicht beinahe 10% nachgegeben. Heute notiert sie um knapp 1% höher bei 8,71 Euro. Den Stresstest der FED in den USA hat die Deutsche Bank problemlos, wie weitere 33 Großbanken bestanden.



3. Call-Optionsschein auf Shell

Nachdem die letzten zwei Handelstage ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders herrschte, steigen die Anleger heute wieder in den Call ein. Die Shell-Aktie legt nach dem gestrigen Kursrutsch im späten Handelsverlauf wieder um 2,5% auf 23,78 Euro zu.