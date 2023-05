Die meistgehandelten Derivate v.24.05.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Puma



Beim deutschen Sportartikel-Hersteller Puma steht heute die Hauptversammlung an. Hier soll eine Dividende in Höhe von 0,82 Euro vorgeschlagen werden und damit eine Erhöhung der Dividende um 0,10 Euro. Aktionäre blicken aktuell auf ein Jahresminus von ca. 25%. Auch heute geht es um weitere 2,2% auf 45,95 Euro nach unten. Damit nähert sich die Puma-Aktie ihrem 52-Wochentief von 41,73 Euro weiter an. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Puma ein.





Die Aktie des deutschen Chemieriesen BASF tritt in den letzten Wochen mehr oder weniger auf der Stelle. Am heutigen Handelstag geht es um ein Prozent auf 46,74 Euro nach unten. Analysten von Bernstein Research blicken optimistisch in die Zukunft und stufen BASF auf buy ein. Ihr Kursziel geben die Experten mit 75 Euro und damit viel Luft nach oben an. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf BASF gekauft.Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore möchte mit dem kanadischen Recycling-Unternehmen Li-Cycle eine Fabrik zur Wiederaufbereitung von Lithium-Ionen-Batterien in Italien bauen. Vor allem Nickel, Kobalt und Lithium sollen aus alten Batterien recycelt werden. Die Glencore-Aktie verliert heute 1,2% und kostet derzeit 4,84 Euro. Anleger handeln einen Knock-out-Put auf Glencore rege.

Disclaimer:

