Die meistgehandelten Derivate v.24.04.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer

Nach einem schlechten Jahr 2022 konnte sich die Bayer-Aktie im ersten Quartal 2023 erholen. Aktionäre freuen sich über ein Kursplus von ca. 25% seit Jahresbeginn. Zusätzlichen Rückenwind könnten die Analysten von Bernstein Research verleihen, die ihre outperform Einschätzung bestätigen und ein Kursziel von 92 Euro angeben. Aus dem Wochenende kommt die Bayer-Aktie jedoch etwas schwächer mit einem Minus von 0,8% auf 60,26 Euro. Derivateanleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Bayer.





Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief in den letzten Tagen zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen auf. Am Wochenende kam es zu einer Einigung im Tarifstreit für Arbeitnehmer, die einen öffentlichen Arbeitgeber haben. Für die privaten Dienstleistungsunternehmen gibt es derzeit noch keine Lösung in den Tarifverhandlungen. Verdi rief heute zu einem kurzfristigen Warnstreik des privaten Sicherheitspersonals am Flughafen Hamburg auf. Betroffen sind ca. 50% der Abflüge. Die Lufthansa-Aktie zeigt sich unbeeindruckt und steigt um 0,9% auf 9,79 Euro. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa gefragt.Der Schweizer Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan gab für das erste Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von 1,78 Milliarden CHF auf nun 1,77 Milliarden CHF bekannt. Die Givaudan-Aktie verzeichnet dennoch ein Wochenplus von 4,5%. Heute kommen weitere 0,1% Kurszuwachs auf 3.175 CHF hinzu. Stuttgarter Anleger greifen bei einem Knock-out-Call auf Givaudan zu.

