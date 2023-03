Die meistgehandelten Derivate v. 24.03.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz gibt heute in einem schwachen Marktumfeld 2,8% nach. Derzeit kostet eine Mercedes-Aktie 68,40 Euro. Analysten von Bernstein Research bleiben dennoch optimistisch und stufen Mercedes-Benz auf buy ein und geben ein Kursziel von 90 Euro aus. Anleger nutzen den Kursrückgang und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz ein.



2. Knock-out-Call auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank plant, nachrangige Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 vorzeitig zurückzuzahlen. Das Gesamtvolumen beträgt 1,5 Milliarden US-Dollar, die zu 100% zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden sollen. Anleger zeigen sich dem Plan gegenüber skeptisch und schicken die Deutsche Bank-Aktie um 11% auf 8,01 Euro nach unten. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf die Deutsche Bank rege gehandelt.



3. Discount-Zertifikat auf Infineon

Die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon konnte in den letzten sechs Monaten um 52% zulegen. Mehrere Analystenhäuser zeigen sich weiterhin optimistisch und stufen Infineon auf outperform, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 42,09 Euro. Heute verliert die Infineon-Aktie 2,7% und kostet aktuell 34,80 Euro. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Discount-Zertifikat auf Infineon zu.