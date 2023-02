Die meistgehandelten Derivate v. 24.02.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet

Am Obersten Gericht der USA wird derzeit eine Klage gegen das Videoportal YouTube verhandelt. Dabei geht es um die Auswirkungen einer als “Section 230” bekannten Regel aus den 1990er Jahren. Die Regel befreit Onlinedienste von der Haftung für von Dritten erstellten Inhalten, die auf ihren Portalen veröffentlicht werden. Beobachter sehen eine eher zurückhaltende Haltung der Supreme Court Richter gegenüber der Klage. Für die Alphabet-Aktie geht es diese Woche um 6,4% auf aktuell 90,47 US-Dollar zurück. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet gefragt.





Der deutsche Chemieriese BASF ist der größte industrielle Gasverbraucher Deutschlands. Die hohen Energiepreise führten bei den Ludwigshafenern in 2022 zu einer Steigerung der Energiekosten um 3,2 Milliarden Euro im Vergleich zu 2021. Der Konzern muss sparen und kündigte den Abbau von weltweit 2.600 Stellen an. Außerdem sollen ab 2024 weitere 500 Millionen Euro außerhalb der Produktion eingespart werden. Die BASF-Aktie verliert 5,6% und steht bei 49,21 Euro. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Call-Optionsschein auf BASF rege.Leonhard Birnbaum, der CEO des deutschen Energieversorgers E.ON , sieht skeptisch auf den 15. April. An diesem Tag sollen die drei noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke abgeschalten werden. In einem Interview sagte er: „In Stein gemeißelt ist nie etwas, bis es geschehen ist. Aber ich glaube, so wird es kommen“. Um die Lücke aufzufangen und die Umstellung auf erneuerbare Energien erfolgreich zu stemmen, brauche Deutschland und Europa „eine hohe Verfügbarkeit der französischen Kernkraft unbedingt in den nächsten zehn Jahren“. Die E.ON Aktie blickt auf eine positive Handelswoche zurück. Aktuell kostet ein Anteilsschein 10,24 Euro und damit ca. 4% mehr als vor Wochenfrist. Anleger steigen in einen Knock-out-Call auf E.ON ein.

