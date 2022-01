Die meistgehandelten Derivate v. 24.01.22

1. Put-Optionsschein auf Pfizer

Zum Wochenauftakt finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Put-Optionsschein auf Pfizer statt. Der Put auf den biopharmazeutischen Konzern wird von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Der BioNTech-Kooperationspartner wird am 8. Februar seine Ergebnisse für das vergangene Quartal präsentieren. Zum Wochenstart geht es für die Pfizer-Aktie über 3% auf 44,90 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

In den letzten Handelstagen wurden an der Euwax einige Call-Optionsscheine auf Microsoft sehr rege gehandelt. Zu Wochenbeginn steigen die Anleger in Stuttgart in einen Call mit einem Basispreis von 320 US-Dollar und einem Bewertungstag am 21.10.2022 ein. Morgen wird der Softwareriese Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Heute legt die Microsoft-Aktie 0,8% auf 262,50 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Im Gegensatz zu Microsoft verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Chiphersteller NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie hat ausgehend von ihrem All-Time-High bei 307,20 Euro im letzten November inzwischen ein Drittel an Wert eingebüßt. Auch heute geht es für die NVIDIA-Aktie fast 2% auf 204,10 Euro abwärts.