Die meistgehandelten Derivate v. 23.09.22

1. Knock-out-Put auf Volkswagen

Ein Knock-out-Put auf die Volkswagen Vz. Aktie wird zum Wochenabschluss von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Volkswagen AG bietet Investoren im Rahmen eines Börsengangs gerade 25% aus ihrem Bestand an Vorzugsaktien der Porsche AG zum Kauf an. Dadurch fließt der Volkswagen AG ein Bruttoerlös von bis zu 9,39 Milliarden Euro zu. Die Volkswagen-Aktie notiert heute 2% schwächer bei 145,10 Euro.



2. Knock-out-Call auf Autozone

Der Knock-out-Call auf AutoZone wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Der führende Einzelhändler von Autoersatzteilen und -zubehör in Nord- und Südamerika betreibt über 6.800 Filialen. Für das am 28. August 2022 beendete Geschäftsjahr meldete AutoZone eine Umsatzsteigerung von 11,1% auf 16,252 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 11,9% auf 2,43 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 16% zugelegt und notiert aktuell bei 2.097 Euro.



3. Knock-out-Call auf L'Òreal

Auch ein Knock-out-Call auf den weltweit größten Kosmetikhersteller L’Oréal wird von den Anlegern an der Euwax verkauft. L’Oréal gab heute den Kauf der amerikanischen Hautpflegemarke Skinbetter Sciene bekannt. Die L’Oréal-Aktie notiert 1% schwächer bei 325,30 Euro.