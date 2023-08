Die meistgehandelten Derivate v. 23.08.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft



Tech-Werte sind in den letzten Tagen gefragt, so wie auch die Microsoft-Aktie. Für diese geht es seit Wochenbeginn um über 2 % nach oben. Heute kostet ein Anteilsschein am Software-Konzern 325 US-Dollar und damit 0,8 % mehr als am Vortag. Anleger greifen weiter bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft zu.





Unter den derzeit gefragten Tech-Werten stechen vor allem die Aktien von Halbleiter-Herstellern heraus. Nvidia öffnet am Mittwochabend als Schwergewicht der Branche seine Bücher. Mit Broadcom veröffentlicht ein weiterer Chip-Produzent seine Quartalszahlen in den nächsten Tagen. Experten gehen im Vergleich zum Vorjahresquartal von einer Umsatzsteigerung um 4,6 % auf 8,85 Milliarden US-Dollar und einem Gewinnanstieg von 9,73 US-Dollar auf 10,43 US-Dollar je Aktie aus. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Broadcom gekauft.Zu Wochenbeginn ging es für die Commerzbank-Aktie wieder über die 10 Euro-Marke. Seit Montag ging es um ca. 2 % nach oben. Am heutigen Handelstag hüpfte der Aktienkurs kurzzeitig um weitere 1,6 % auf 10,36 Euro nach oben. Die Gewinne mussten die Papiere des Geldhauses jedoch wieder fast vollständig abgeben. Zum Mittag notiert die Aktie bei 10,20 Euro noch 0,1 % im Plus. Entsprechend rege wird ein Knock-out-Call auf die Commerzbank gehandelt.

