Die meistgehandelten Derivate v. 23.06.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Rheinmetall

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf Rheinmetall wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Nachdem die Rheinmetall-Aktie am Dienstag beinahe ihr All-Time-High von Mitte April bei 224,90 Euro erreicht hat, bricht die Aktie die letzten zwei Handelstage ein. Heute geht es für die Rheinmetall-Aktie über 3% auf 211,00 Euro bergab. Im Tagestief notierte die Aktie sogar unter 205 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Ebenfalls wird ein Call-Optionsschein auf den Software-Riesen Microsoft von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Der auch im Cybersecuritybereich tätige Konzern, berichtete von Attacken russischer Hacker auf 128 Organisationen in 42 Ländern außerhalb der Ukraine. Die Microsoft-Aktie legt um 0,4% auf 242,30 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Shell

Wie bereits im gestrigen Handelsverlauf liegt auch heute ein ausgeglichenes Verhältnis von ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders in dem seit mehreren Wochen rege gehandelten Call-Optionsschein auf Shell vor. Die Shell-Aktie notiert mit 24,13 Euro 0,8% schwächer.