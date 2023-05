Die meistgehandelten Derivate v.23.05.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet

Angetrieben durch den Hype um den Chatbot Bard, der in immer mehr Ländern verfügbar sein soll, kletterte die Alphabet-Aktie in den letzten vier Wochen um 18% nach oben. Die Anteilsscheine des Google-Konzerns kosten aktuell 125,87 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger setzen auf eine Fortsetzung des Kursanstiegs mit einem Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet.





Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall blickt aufgrund des Krieges in der Ukraine auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Rheinmetall-CEO Armin Papperger geht davon aus, dass sich der Rüstungsboom fortsetzen wird und peilt ein jährliches Wachstum von 20 bis 30% für sein Unternehmen an. Allein durch das Sondervermögen der Bundesregierung erwartet er “einen hohen einstelligen oder zweistelligen Milliardenbetrag.“ Die Rheinmetall-Aktie verliert dennoch 2,8% auf 254,50 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall rege gehandelt.Die Aktie des französischen Luxus-Modeherstellers Hermès erreichte gestern mit 2.034 Euro ein neues Allzeithoch. Im Jahresvergleich steht ein Plus von über 86% zu Buche. Heute scheinen Anleger ihre Gewinne mitzunehmen, es geht um 5,8% auf 1.913 Euro nach unten. Ein Knock-out-Call auf Hermès International ist derzeit gefragt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.