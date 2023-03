Die meistgehandelten Derivate v. 23.03.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz

Im Jahr 2022 konnte Mercedes-Benz seinen Gewinn um 28% auf 20,5 Milliarden Euro steigern. Die Konzentration auf die teureren Modelle der Stuttgarter spielte dabei eine wichtige Rolle. Wie der Konzern mitteilte, dürfen sich die Mitarbeiter über einen Bonus in Höhe von 7.300 Euro freuen. Die Mercedes-Benz-Aktie notiert bei 70,52 Euro mit 0,52% im Minus. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz gekauft.



2. Call-Optionsschein auf Safran

Die Aktie des französischen Technologie- und Rüstungskonzerns Safran konnte in den letzten sechs Monaten 45% zulegen. Zusätzlichen Schwung dürfte eine Analyse von JP Morgan geben, die die Safran-Aktie auf overweight heben und dabei ein Kursziel von 170 Euro anpeilen. Heute geht es um 0,62% auf 133,60 Euro nach oben. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Call-Optionsschein auf Safran zu.



3. Faktor 3x Long-Knock-out auf Shop Apotheke

Beim Online-Medikamentenhändler Shop Apotheke kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Auf den bisherigen CEO Stefan Feltens, der Ende April aus persönlichen Gründen ausscheidet, folgt mit Olaf Heinrich der frühere Chef des Konkurrenten DocMorris. Außerdem gab das Unternehmen bekannt, seinen Namen in Redcare Pharmacy zu ändern. Die Umbenennung erfolgt im Rahmen der strategischen Ausrichtung hin zu einer E-Apotheken-Plattform, die auch pharmazeutische Beratung anbietet. Die Shop Apotheke-Aktie setzt ihren Erholungskurs fort und steigt um 2,05% auf 74,66 Euro. Anleger steigen in einen Faktor 3x Long-Knock-out auf die Shop Apotheke ein.