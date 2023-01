Die meistgehandelten Derivate v.23.01.23

1. Knock-out-Call auf Airbus

Der europäische Flugzeugbauer Airbus steht vor dem Abschluss eines der größten Aufträge der Unternehmensgeschichte. Die indische Fluggesellschaft Air India möchte nach Angaben 230 Flugzeuge der Baureihe A-320 bestellen. Die Airbus-Aktie notiert mit 118 Euro etwas unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs bei 125,94 Euro. Die Anleger kaufen einen Knock-out-Call auf Airbus.





Die Aktie des französischen Luxusgüterherstellers LVMH erreichte letzte Woche ihr Allzeithoch bei 805 Euro. Analysten zeigen sich auch weiterhin optimistisch für LVMH-Aktie und bewerten die Aussichten mit outperform. Auch die Stuttgarter Derivateanleger sehen Chancen und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf LVMH Die Aktie der Deutschen Bank legte in den letzten sechs Monaten um 43% zu und steht aktuell mit 12 Euro auf ihrem Sechs-Monats-Hoch. Wie verschiedene Medien berichten, kürzt die Deutsche Bank die Bonuszahlungen der Investmentbanking-Sparte um 10%. An der Euwax steigen Anleger in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein.

Disclaimer:

