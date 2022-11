Die meistgehandelten Derivate v. 22.11.22

1. Discount-Call-Optionsschein auf Mastercard

Gewinnmitnahmen dominieren bei Mastercard. Derivateanleger hatten in den vergangenen Wochen mit einem Discount-Call auf steigende Kurse gesetzt. Seit der Emission legte der Schein rund 30% zu, seit dem Tief notiert er 50% im Plus. Anleger nehmen die Gewinne mit und verkaufen den Schein auf Mastercard.



2. Call-Optionsschein auf Monster Beverage

Wie schon am Montag decken sich Anleger in Stuttgart mit Papieren auf Monster Beverage ein. Der Call-Optionsschein wird gekauft. Die Monster Beverage Aktie steht im Fokus verschiedener Börsenmedien, die auf ein neues Rekordhoch setzen.



3. Knock-out-Put auf Nasdaq

Gefragt ist am Dienstag ein Knock-out-Put auf die Nasdaq. Am Montag setzte sich die Schwäche vieler Tech-Aktien fort. Tesla fiel auf ein neues Jahrestief, auch Amazon schwächelt. In Stuttgart setzen die Trader mit hohem Hebel auf eine neue Abwärtsbewegung des Nasdaq 100.