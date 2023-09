Die meistgehandelten Derivate v. 22.09.23

1. Call-Optionsschein auf Abbott Laboratories

Auch heute wird ein Schein auf Abbott Laboratories, einem Pharmakonzern mit einer langen Dividendenhistorie, nachgefragt. Seit mehr als 25 Jahren wird kontinuierlich eine Dividende ausgeschüttet, weshalb der Titel auch als Dividenden-Aristokrat bezeichnet wird. Aktuell wurde die nächste Quartalsdividende in Höhe von 51 US-Cent angekündigt. Die Aktie hat auf Wochensicht leicht um rund 4 % verloren. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Call-Optionsschein auf Abbott Laboratories zu.

2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Rheinmetall hat von einem internationalen Nutzfahrzeughersteller zwei Erstaufträge über Kühlmittelregelventile für den Einsatz in mit Brennstoffzellen betriebenen Lkws erhalten. Die erste Auslieferung soll im kommenden Jahr in einer ersten dreistelligen Anzahl von Fahrzeugen zum Einsatz kommen, die Produktion in größeren Stückzahlen ist laut Rheinmetall für 2028 geplant. Die Aktie von Rheinmetall ist in diesem Jahr mit einem Plus von 35 % bisher die drittbeste DAX-Aktie 2023. In der abgelaufenen Woche hat der Titel allerdings rund 3,5 % verloren. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall gekauft.

3. Faktor-Long auf Tui

Tui lässt die Corona-Krise mehr und mehr hinter sich. Und auch die Themen Inflation und Zinsen scheinen den Reisekonzern nicht sonderlich zu belasten: Das Sommergeschäft läuft blendend und auch für den Winter und darüber hinaus ist Tui optimistisch. Man rechnet mit 13,7 Millionen Buchungen. Das wären rund fünf Prozent mehr als vor Jahresfrist und nahezu fast das Vor-Corona-Niveau. Zudem liegen nach Unternehmensangaben die Durchschnittspreise etwa 8 % über denen des Vorjahres und 27 % über denen aus 2019. Auf Wochensicht hat der Titel leicht um rund 1 % verloren. Ein Faktor-Long-Optionsschein auf den Reiseveranstalter wird sehr rege gekauft.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.