Die meistgehandelten Derivate v. 22.06.22

1. Knock-out-Put auf Fresenius

Ein Knock-out-Put auf Fresenius wird von den Stuttgarter Derivateanleger zur Wochenmitte verkauft. Fresenius ist mit 32% der Hauptaktionär von Fresenius Medical Care. Der Wettbewerber von Fresenius Medical Care, DaVita, verlor in den USA einen Rechtsstreit über die Kostenerstattung für bestimmte Dialysepatienten. Nach den gestrigen Kursverlusten geht es für die Fresenius-Aktie heute 1,2% auf 27,50 Euro weiter abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Öl- und Erdgasförderer Occidental Petroleum steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Die Analysten von Barclays haben das Kursziel von Occidental Petroleum von 74 US-Dollar auf 84 US-Dollar erhöht. Die Einschätzung bleibt auf „overweight“. Die Beteiligungsgesellschaft von Warten Buffet, Berkshire Hathaway, hält über 143,1 Millionen Aktien von Occidental. Die Aktie des Ölförderers gibt heute Vormittag beinahe 4% auf 52,82 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Shell

Die Stuttgarter Derivateanleger stiegen zu Handelsbeginn mit einem Call-Optionsschein auf Shell in einen weiteren Öl- und Erdgasförderer ein. Im weiteren Handelsverlauf liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Nordseeölsorte „Brent Crude Oil“ verliert heute über 4% und notiert knapp unterhalb der 110 US-Dollar. Für die Shell-Aktie geht es 5% auf 23,90 Euro abwärts.