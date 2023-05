Die meistgehandelten Derivate v.22.05.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Lufthansa

Die Lufthansa-Aktie erholte sich in den letzten 12 Monaten von den Kursrückschlägen während der Corona-Pandemie. Im Jahresvergleich steht ein Kursplus von 41% zu Buche. Dank den Kursgewinnen schnuppert die größte deutsche Airline an einer Rückkehr in den DAX, aus dem sie 2020 abstieg. Experten der Deutschen Bank halten eine Wiederaufnahme bereits im Juni für möglich. Heute steigt die Lufthansa-Aktie um 1,45% auf 9,75 Euro. Stuttgarter Derivateanleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa.





Vor dem letzten Bundesligaspieltag steht Borussia Dortmund vor Rekordmeister Bayern München auf Platz 1 und hat damit die Meisterschaft in der eigenen Hand. Das beflügelt auch Puma , den Ausrüster der schwarz-gelben Mannschaft. Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers klettert um 0,5% auf 47,07 Euro aufwärts. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Puma überwiegend gekauft.Die Aktie des Düsseldorfer Verpackungsspezialisten Gerresheimer setzt ihre Kursrallye fort. Diese brachte in den letzten sechs Monaten ein Kursplus von 50% ein. Heute geht es nochmals um 2,18% auf 103,30 Euro nach oben. Verschiedene Analysten stufen die Aktie auf buy und geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,52 Euro an. Ein Knock-out-Call auf Gerresheimer wird heute rege gehandelt.

