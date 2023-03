1. Call-Optionsschein auf Adobe

Das US-amerikanische Software-Unternehmen Adobe hat letzte Woche seine Quartalszahlen vorgestellt. Demnach konnte der Umsatz von 4,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 4,66 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie liegt bei 3,80 US-Dollar, nach 3,37 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Adobe-Aktie kletterte in den letzten Tagen um 14% auf 374,22 US-Dollar. Anleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Adobe.



2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Der Rüstungskonzern Rheinmetall ist zu Wochenbeginn in den DAX aufgestiegen. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie stieg in der Folge um 8,5% und kostet aktuell 255,70 Euro. Zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 265,75 Euro ist also noch etwas Luft. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall gekauft.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank

Die Commerzbank-Aktie verlor im Zuge der SVB-Pleite und der Probleme bei der Credit Suisse rund 25% an Wert. Nach der Credit Suisse-Übernahme durch die UBS erholen sich Bankaktien wieder. Für die Anteilsscheine der Commerzbank geht es um ca. 20% nach oben. Aktuell kostet eine Aktie 10,13 Euro. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Knock-out-Call auf die Commerzbank rege.