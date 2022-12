Die meistgehandelten Derivate v.21.12.22

1. Knock-out-Call auf Gold

Der Goldpreis erreichte bereits im März sein Jahreshoch bei 2.049,85 US-Dollar. Danach ging es kontinuierlich bergab, das Jahrestief lag bei 1.622,12 US-Dollar. Im letzten Quartal des Jahres holte der Goldpreis wieder auf und steht aktuell mit 1.813,48 US-Dollar nahezu auf Vorjahresniveau. In Stuttgart handeln die Derivateanleger heute eifrig einen Knock-out-Call auf Gold, bei ausgeglichenem Kauf und Verkaufverhältnis.





Die Deutsche Bank-Aktie legte in den letzten Tagen eine kleine Kursrallye hin und steht im Wochenvergleich 4,5% im Plus. Analysten setzten die Aktie zuletzt mehrheitlich auf „buy“. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank lebhaft gehandelt, wobei sich Käufer und Verkäufer die Waage halten. Rheinmetall steht bei den Stuttgarter Derivateanlegern weiterhin hoch im Kurs. Auslöser sind aktuelle Meldungen zum Puma-Schützenpanzer. Bereits in den letzten Tagen wurde ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall rege gehandelt, so auch heute. Das Verhältnis von Käufen und Verkäufen ist dabei fast ausgeglichen, mit einem leichten Überhang auf der Verkaufseite.

