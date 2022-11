Die meistgehandelten Derivate v. 21.11.22

1. Call-Optionsschein auf Monster Beverage

In Deutschland führt die Aktie von Monster Beverage am Montag die Rangliste der Preisfestellungen an. Der Call-Optionsschein wird rege gekauft. Die Aktie wird von einem Börsenmedium empfohlen. Der Energy-Drink-Hersteller ist an der Börse seit einigen Jahren ein Gewinngarant. Auch im schwierigen Jahr 2022 kann die Aktie in Dollar gerechnet ein Plus von 4% behaupten. Zuletzt hatte sich J.P. Morgan mit einer bullishen Prognose zur Monster Beverage Aktie gemeldet.



2. Knock-out-Put auf DAX

Auf den DAX werden zum Wochenstart weiter rege Puts gehandelt. Beim meistgehandelten Wert der Société Generale, einem Knock-out-Put liegt ein gemischtes Bild vor, denn es dominieren weder Käufer noch Verkäufer. Nach der Rallye der vergangenen Wochen, in der der DAX rund 20% an Wert zulegen konnte, nehmen aktive Anleger zunehmend Absicherungen ins Depot.



3. Call-Optionsschein auf Nvidia

Nvidia hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt. Beim Chip-Giganten wurden deutliche Rückgänge in Gewinn und Umsatz zum Vorjahresquartal vermeldet. Die Aktie hatte im Herbst weit über 50% vom Jahreshoch eingebüßt, womit dieser Entwicklung Rechnung getragen wird. In Stuttgart kauft einen Call-Optionsschein und setzt darauf, dass die Nvidia-Aktie zu alter Stärke zurückfindet.