Die meistgehandelten Derivate v. 21.10.22

1. Knock-out-Call auf Adidas

In einen Knock-out-Call auf Adidas steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenabschluss ein. Der Sportartikelhersteller hatte gestern seine vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Dabei nahm Adidas seine Gewinnerwartungen für die fortgeführten Geschäftsaktivitäten von 1,3 Milliarden Euro auf 0,5 Milliarden Euro herunter. Die Adidas-Aktie gibt heute über 5% auf 103,40 Euro nach. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 54% an Wert verloren.



2. Put-Optionsschein auf Netflix

Ein Put-Optionsschein auf den Serienproduzenten und Streamingdienst Netflix wird von den Derivateanlegern gekauft. Am Dienstag konnte Netflix bei der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen mit 2,4 Millionen neuen Abonnementkunden die Marktprognosen übertreffen. Noch im zweiten Quartal verlor Netflix 970.000 Kunden. Die Netflix-Aktie gibt im frühen Handel 0,6% auf 273,45 Euro nach.



3. Knock-out-Put auf Nasdaq 100

Auf den NASDAQ-100 werden einige Knock-outs sehr rege an der Euwax gehandelt. Der Knock-out-Put mit den häufigsten Preisfeststellungen wird dabei von den Derivateanlegern verkauft. Der NASDAQ-100 wird vor Eröffnung der amerikanischen Märkte unterhalb der Marke von 11.000 Punkten taxiert.