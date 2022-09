Die meistgehandelten Derivate v. 21.09.22

1. Call-Optionsschein auf Salesforce

Seit gestern Nachmittag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Salesforce ein. Der CRM-Anbieter hat auf seiner jährlichen Konferenz „Dreamforce 2022“ die Software „Genie“ vorgestellt. Unternehmen können ihren Kunden mit der Software in Echtzeit personalisierte Informationen zukommen lassen. Die Salesforce-Aktie notiert mit 150,80 Euro nahezu unverändert.



2. Knock-out-Put auf E.ON

Bei den Knock-outs finden zur Wochenmitte die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Put auf E.ON statt. Der Put wird von den Anlegern an der Euwax gekauft. Ein Sprecher des Energieversorgers hat sich für die Beibehaltung der Gasumlage ausgesprochen, um insbesondere Stadtwerke vor möglichen Insolvenzen zu beschützen. Nach der Übernahme von 99% an Uniper durch den Bund mehren sich die Stimmen für eine Abschaffung der Gasumlage. Die E.ON-Aktie notiert 0,3% höher bei 8,28 Euro.



3. Call-Optionsschein auf CVS Health

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Gesundheitskonzern CVS Health steigen die Derivateanleger ein. CVS vertreibt in seinen über 9.900 Filialen pharmazeutische Produkte. Im vergangenen Quartal erzielte CVS einen Umsatz von 80,63 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn von 2,95 Milliarden US-Dollar. Die CVS-Aktie legt 0,7% auf 101,90 Euro zu.