Die meistgehandelten Derivate v. 21.07.22

1. Discount Call-Optionsschein auf Microsoft

Vor den Quartalszahlen in der kommenden Woche positionieren sich Derivateanleger in Stuttgart bei Microsoft und kaufen einen Discount Call-Optionsschein. Tech-Aktien zeigten sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt, nachdem die Berichtssaison solide anlief und die Sorgen vor einer zu aggressiven US-Notenbank nachlassen. Microsoft legt am 26. Juli Quartalszahlen vor. Zuletzt hatten Analysten der Bank of America und der Deutschen Bank die Aktie zum Kauf empfohlen.



2. Call-Optionsschein auf Nvidia

Eine der stärksten Aktien der vergangenen Tage war Nvidia. Der Chiphersteller zog in den vergangenen Handelstagen rund 18 Prozent an. Dabei spielten weniger konkrete Nachrichten eine Rolle als die wiederkehrende Risikoneigung am Aktienmarkt. Nvidia gilt als klassischer Growth-Titel. In Stuttgart nehmen Anleger nach der starken Bewegung Gewinne mit und verkaufen den Call-Optionsschein mehrheitlich.



3. Knock-out-Call auf Umicore

Mit Umicore steht ein belgischer Materialtechnologie- und Recyclingkonzern in der Gunst der Stuttgarter Anleger weit oben. Nachgefragt wird ein Knock-out-Call. Das Unternehmen hatte Ende Juni einen großen Investitionsplan vorgelegt, der bei Analysten auf geteiltes Echo stieß. Die Aktie notierte in den vergangenen Jahren in einer breiten Seitwärtsspanne und fiel zuletzt auf ein neues 52-Wochentief.