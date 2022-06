Die meistgehandelten Derivate v. 21.06.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Valneva

In einem Faktor-2X-Long Zertifikat auf das spezialisierte Impfstoffunternehmen Valneva liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Pfizer beteiligt sich mit 90,5 Millionen Euro an Valneva, damit wird Pfizer 8,1% der Valneva-Aktien halten. Die Erlöse wird Valneva für dessen Anteil an der Phase 3-Entwicklung des Impfstoffes VLA15 gegen Lyme Borreliose verwenden. Nach den gestrigen Kursgewinnen legt die Valneva-Aktie heute über 15% auf 11,95 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Tesla

Auf Tesla kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Elon Musk hatte angekündigt, in den nächsten Monaten 3 bis 3,5% der gesamten Beschäftigten zu entlassen. Bei den Angestellten soll sogar jeder zehnte Arbeitsplatz wegfallen. Die Tesla-Aktie legt 1,2% auf 633,90 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Shell

Ebenfalls steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Die Aktie des größten europäischen Ölkonzerns notiert heute 2,3% höher bei 25,05 Euro. Von ihrem am 09. Juni erreichten Jahreshoch bei 28,72 Euro hat die Aktie in knapp zwei Handelswochen fast 13% verloren.