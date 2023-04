Die meistgehandelten Derivate v.21.04.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf NextEra Energy

Das US-amerikanische Energieunternehmen NextEra Energy gehört zu den führenden – und mit einer Marktkapitalisierung von 145 Milliarden US-Dollar auch zu den größten – Solar- und Windenergieproduzenten in den USA. Nachdem es für die NextEra-Aktie von ihrem 52-Wochenhoch mit 91,34 US-Dollar im August 2022 bis auf 70 US-Dollar zurück ging, scheint sich der Aktienkurs nun zu stabilisieren. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf NextEra gefragt.





Der Software-Riese Microsoft löste zu Jahresbeginn mit seinem Chatbot ChatGPT einen Hype um künstliche Intelligenzen aus. Nach der ersten Euphorie erheben Experten Sicherheitsbedenken bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Nun schaltet sich auch Elon Musk in die Diskussionen ein und fordert eine Entwicklungspause. Gleichzeitig kündigt er einen eigenen ChatGPT-Konkurrenten an, den er TruthGPT nennen möchte. Nähere Details gab er nicht preis. Für die Microsoft-Aktie geht es in dieser Woche um 1% auf 286,11 US-Dollar nach oben. Anleger greifen heute bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft zu.Der Lieferdienst HelloFresh war einer der Gewinner in der Corona-Pandemie. Seit seinem Allzeithoch bei 95 Euro im Oktober 2021 ging es für die HelloFresh-Aktie kontinuierlich bis auf 15 Euro bergab. Seither konnte sich der Aktienkurs wieder etwas erholen und steigt innerhalb der letzten vier Wochen um 50% auf aktuell 24,79 Euro. Stuttgarter Derivateanleger positionieren sich nun auf der Short-Seite und kaufen einen Knock-out-Put auf HelloFresh.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.