1. Call-Optionsschein auf ASML

Künstliche Intelligenz ist nicht zuletzt durch Programme wie ChatGPT derzeit in aller Munde. Für diese Technologie werden spezielle Mikrochips benötigt, die mehr Rechenkapazität aufweisen und gleichzeitig energieeffizienter sein müssen als bisherige Mikrochips. Experten erwarten in diesem Bereich ein jährliches Wachstum von 35% bis zum Jahr 2030. Davon soll auch ASML profitieren. Die Niederländer sind weltweit die Nummer 1 der Hersteller von Produktionsanlagen für Mikrochips. Die ASML-Aktie steigt heute um 1,13% auf 607,10 Euro. Anleger steigen in einen Call-Optionsschein auf ASML ein.



2. Call-Optionsschein auf Tesla

Tesla möchte seine deutsche Gigafactory in Grünheide gerne ausbauen und die Mitarbeiterzahl von 10.000 auf 14.000 steigern. Allerdings scheint es laut der zuständigen Arbeitsagentur Brandenburg zunehmend Probleme beim Anwerben von Fachkräften zu geben. Zudem sehen Experten die geplanten Erweiterungen im Bereich der Batterieproduktion durch das US-Inflationsreduzierungsgesetzes gefährdet, da die USA die Unternehmen mit Subventionen zu sich ins Land locken. Für die Tesla-Aktie geht es um 1,4% auf 185,81 US-Dollar nach oben. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Tesla gefragt.



3. Faktor 3x Long-Knock-out auf SMA Solar

Der Aktienkurs des deutschen Photovoltaik-Spezialisten SMA Solar hat sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Am gestrigen Handelstag ging es um 5,5% nach unten. Heute kann sich die SMA Solar-Aktie erholen und legt um 4,93% auf 75,55 Euro zu. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Faktor 3x Long-Knock-out auf SMA Solar rege.