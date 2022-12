Die meistgehandelten Derivate v. 20.12.22

1. Knock-out-Call auf Tesla

Das mögliche Ausscheiden von Elon Musk als Twitter-CEO hatte am Montag die Hoffnung auf einen Turnaround der Aktie genährt. In Stuttgart waren Anleger in großer Zahl in einen Knock-out-Call eingestiegen. Die Spekulation ging zunächst nicht auf. Tesla fiel im schwachen Marktumfeld auf ein neues Jahrestief. Am Dienstag dominieren die Verkäufer.



2. Put-Optionsschein auf Nasdaq

Nach zahlreichen „hawkishen“ Notenbanksitzungen steht die Technologiebörse Nasdaq weiter unter Druck. In der Nacht auf Dienstag überraschte die japanische Notenbank mit einer entsprechenden Kehrtwende und sorgte weltweit für einen Anstieg der Renditen. Die Nasdaq hat in den vergangenen 5 Handelstagen rund 9% an Wert eingebüßt. An der EUWAX wird auf eine Fortsetzung dieser Dynamik spekuliert. Ein Put-Optionsschein wird gekauft.



3. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Mit Rheinmetall flog ein Gewinner des Jahres in den vergangenen Tagen mehrheitlich aus den Depots. Die Aktie korrigierte um rund 10%. Kurzfristig belastet der Puma-Schützenpanzer. Nach wiederholten Problemen drohte die Verteidigungsministerin mit einer Ausmusterung des Pumas. In Stuttgart wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall gekauft.