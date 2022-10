Die meistgehandelten Derivate v. 20.10.22

1. Knock-out-Call auf Tesla

Gestern nach Börsenschluss veröffentlichte Tesla seine Quartalszahlen. Der Nettogewinn konnte mit 3,29 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppelt werden. Jedoch verfehlte der E-Automobilbauer mit einem Umsatz von 21,45 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen von 22 Milliarden US-Dollar. In dem sehr rege gehandelten Knock-out-Call liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Tesla-Aktie gibt beinahe 6% auf 213,80 Euro ab.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz.

Seit gestern steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Discount-Call auf die Volkswagen Vz. Aktie ein. Nachdem erfolgreichen Börsengang der Porsche AG plant Volkswagen 49% der Einnahmen aus dem IPO an seine Anteilseigner auszuschütten. Pro Stamm- und Vorzugsaktie bedeutet dies eine Ausschüttung von 19,06 Euro. Während der DAX nachgibt, notiert die Volkswagen-Aktie mit 129,35 Euro nahezu unverändert.



3. Discount-Call-Optionsschein auf Meta Platforms

Mit einem Discount-Call-Optionsschein auf Meta Platforms steht ein weiterer Discount-Call auf der Kaufliste der Stuttgarter Derivateanleger. Die Facebook-Muttergesellschaft wird am nächsten Mittwoch nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen vorstellen. Die Meta-Aktie notiert mit 135,50 Euro fast unverändert zum Vortagesschluss.