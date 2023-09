Die meistgehandelten Derivate v. 20.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Oracle



Der Software-Konzern Oracle legte vor Wochenfrist solide Quartalszahlen vor, jedoch sind die Analysten skeptisch, was die weiteren Aussichten betrifft. So stuft JP Morgan die Oracle-Papiere auf neutral herunter und gibt ein Kursziel von 100 US-Dollar an. Das stoppte den Höhenflug der Aktie vorerst. Diese konnte in den letzten 12 Monaten ca. 80 % zulegen. Diese Woche geht es allerdings um 9 % nach unten, aktuell kostet ein Anteilsschein am Software-Anbieter 112,69 US-Dollar. Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Oracle ein.





Der US-amerikanische Apothekenbetreiber Walgreens muss sich einen neuen CEO suchen. Die bisherige Chefin Rosalind Brewer verlässt das Unternehmen einvernehmlich rückwirkend zum 31. August. Brewer stand seit März 2021 Walgreen vor. Das nachlassende Geschäft mit Covid-Produkten sowie eine bisher eher glimpflich verlaufende Grippesaison veranlassten Brewer kürzlich Einsparungen in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar anzukündigen. Das sorgte für einen weiteren Rücksetzer der Walgreens-Aktie , die aktuell auf ihrem Allzeit-Tief bei 22 US-Dollar notiert. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Walgreens wird an der Euwax gekauft.Im Mai gab VW-Markenchef Thomas Schäfer ein Renditeziel von 6,5 % aus. Während einer nun stattgefundenen Betriebsversammlung übte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo Kritik an dieser Vorgabe. Dazu sagte sie: „Das Zielbild 6,5 Prozent Rendite ist keines, das die Belegschaft mitnimmt“. Zudem sieht sie den Autobauer auf einen „perfekten Sturm zusteuern“, der sich aus Problemen wie Lieferengpässen, Rückständen in der Elektro-Sparte und in der Digitalisierung sowie der wachsenden Konkurrenz aus China zusammenbraut. Sie erwarte nun klare Aussagen hinsichtlich des geplanten Effizienzprogramms. VW-Markenchef Schäfer kündigte daraufhin an, im Herbst ein "überzeugendes Gesamtpaket" vorzulegen. Die Volkswagen-Aktie steigt heute um 2,44 % auf 112,34 Euro. Stuttgarter Derivateanleger realisieren Gewinne und verkaufen einen Knock-out-Call auf die Wolfsburger.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.