Die meistgehandelten Derivate v. 20.07.22

1. Call-Optionsschein auf Netflix

Nach den veröffentlichten Quartalszahlen am Dienstagabend werden in Stuttgart heute zahlreiche Derivate auf Netflix gehandelt. Anleger verkaufen mehrheitlich einen Call-Optionsschein, hatten sich also schon vor den Zahlen erfolgreich positioniert. Netflix zieht im europäischen Handel an, nachdem das Unternehmen mit den Nutzerzahlen besser als erwartet abschnitt. Netflix hatte im Frühjahr mit einem Verlust von 2 Millionen Nutzern gerechnet, letztlich fielen nur 970.000 Abonnenten weg. Im Umsatz konnte Netflix um 9 Prozent im Jahresvergleich zulegen.



2. Call-Optionsschein auf Boeing

Erneut steht ein Call-Optionsschein auf Boeing in Stuttgart weit oben in der Rangliste. Boeing zeigte in den vergangenen Tagen eine Aufholbewegung. Positiv wirkt sich ein Großauftrag von Delta Airlines aus, die 100 der 737 MAX 10-Flieger gekauft haben. Demnächst soll laut Boeing auch die Dreamline-Serie wieder abheben dürfen.



3. Call-Optionsschein auf Meta

Ein Call-Optionsschein auf Meta wird ebenfalls erneut rege gehandelt. Die Tech-Aktie steht seit einigen Tagen im Fokus der Anleger, die die Schwäche der US-Techs zum Einstieg nutzten. In den vergangenen Tagen konnte sich die Nasdaq von ihren Jahrestiefs lösen. Für Auftrieb im gesamten US-Tech-Sektor sorgt am Mittwoch der Quartalsbericht von Netflix.