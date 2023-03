1. Discount-Call-Optionsschein auf Ferrari



Die Aktie des italienischen Luxus-Sportwagenherstellers Ferrari legte im vergangenen Jahr um ca. 30% zu. Heute geht es um weitere 0,7% auf 244,80 Euro nach oben. In diesem Jahr wollen die Italiener weiter auf dem Gaspedal bleiben und peilen einen Jahresumsatz von 5,7 Milliarden Euro an. Im Jahr 2022 lag der Umsatz bei 5,1 Milliarden Euro. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Ferrari zu.



2. Call-Optionsschein auf Anglogold Ashanti



Die beiden südafrikanischen Goldminen-Betreiber Anglogold Ashanti und Gold Fields planen ein Joint Venture in Ghana. Durch das Joint Venture soll die größte Goldmine Afrikas entstehen. Die Anglogold Ashanti-Aktie konnte in der letzten Handelswoche 16% zulegen und kletterte auf 19,65 Euro. An der Euwax werden Gewinne in einem Call-Optionsschein auf Anglogold Ashanti realisiert.



3. Knock-out-Put auf Münchener Rück



Der Rückversicherer Münchener Rück gab in den letzten Handelstagen mehrere Insider-Transaktionen bekannt. Durch den Aufsichtsrat Gerd Rolf Häusler wurden 1.000 Aktien gekauft, Vorstandsmitglied Stefan Golling kaufte 330 Aktien. Im Wochenvergleich verliert die Münchener Rück-Aktie 7,5% und kostet aktuell 302,80 Euro. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Knock-out-Put auf Münchener Rück.