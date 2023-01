Die meistgehandelten Derivate v.20.01.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Adidas

Beim deutschen Sportartikelhersteller Adidas sitzt seit Jahresbeginn mit Björn Gulden ein neuer CEO auf dem Chefsessel. Er folgt Kaspar Rorsted, von dem sich Adidas Ende letzten Jahres trennte, nachdem die Adidas-Aktie im letzten Jahr stark abfiel. Am Jahresende stand ein Minus von 50%. Mit dem neuen CEO keimt Hoffnung auf einen Turnaround, der Aktienkurs legt im Januar 20% zu. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Adidas ein.





Der dänische Energiekonzern Orsted , Weltmarktführer im Betrieb von Offshore-Windanlagen, legt vorläufige Zahlen für 2022 vor. Demnach liegt der erwartete Gewinn vor Steuern bei 21,2 Milliarden Dänischen Kronen und damit am unteren Ende der prognostizierten 21 bis 23 Milliarden DKK. Anleger kaufen heute einen Knock-out-Call auf Orsted.Das US-amerikanische Unternehmen Cintas, ein Hersteller von Berufsbekleidung und Uniformen, gab kürzlich die Quartalsdividende für das vierte Quartal 2022 bekannt. Ausgeschüttet werden 1,15 US-Dollar. In Summe erhalten Anleger für 2022 damit eine Dividende von 4,60 US-Dollar. Das entspricht einer Dividendenrendite von ca. 1%. Für die Cintas-Aktie geht es im Wochenvergleich um 6% nach unten. An der Euwax trennen sich die Anleger von einem Call-Optionsschein auf Cintas.

