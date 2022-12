Die meistgehandelten Derivate v. 19.12.22

1. Knock-out-Call auf Tesla

Tesla bleibt die Aktie der Stunde. In den vergangenen Wochen fiel die Aktie weiter zurück, doch nun deutet sich eine Erholung an. Elon Musk hat in der Nacht auf Montag auf Twitter eine Abstimmung lanciert, von deren Ausgang er seinen Verbleib als Twitter-CEO abhängig macht. 57% der Nutzer stimmten für einen Rücktritt. Tesla-Aktionäre erhoffen sich nun mehr Ruhe, wenn Musk seinen Posten als CEO ruhen lässt. Ein Knock-out-Call auf Tesla wird von einem großen Börsenmedium empfohlen und in Stuttgart rege gekauft.



2. Knock-out-Call auf Freenet

Freenet kann am Montag rund 5% zulegen und gehört damit zu den Top-Werten in MDAX und TecDAX. Der Mobilfunkanbieter wird von den Analysten der Deutschen Bank empfohlen. Der Analyst hat Freenet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 27 Euro angehoben. Ein Knock-out-Call wird an der EUWAX gekauft.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Ein Call-Optionsschein auf Apple wird zum Wochenbeginn rege gehandelt. Der Schein wird sowohl gekauft, als auch verkauft. Apple verlor in der vergangenen Woche rund 7% an Wert, nachdem sich die US-Notenbank FED eher hawkish präsentierte. Anleger positionieren sich damit wieder defensiver in Tech-Aktien.