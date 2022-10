Die meistgehandelten Derivate v. 19.10.22

1. Knock-out-Call auf Netflix

Nach den veröffentlichten Quartalszahlen am Dienstagabend kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Knock-out-Call auf Netflix. Der Serienproduzent und Streamingdienst konnte im dritten Quartal 2,4 Millionen neue Abonnenten gewinnen, während er im zweiten Quartal noch knapp eine Million Abonnenten verlor. Mit seinem Kundenwachstum übertraf Netflix seine eigene Prognose als auch der Marktteilnehmer. Insgesamt verfügt Netflix über 223,1 Millionen Abonnenten. Die Aktie legt über 12% auf 279,50 Euro zu.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia

Seit gestern Nachmittag steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Discount-Call auf Vonovia ein. Das Wohnungsunternehmer ist seit Jahresbeginn mit einem Minus von über 56% der größte Verlierer im DAX. Mit dem Discount-Call setzen die Derivateanleger offensichtlich auf eine Bodenbildung der Vonovia-Aktie. Die Aktie gibt heute Vormittag 1,3% auf 20,87 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Wie bereits an den Vortagen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. Mit einem Basispreis von 18,75 Euro liegt der Call aktuell aus dem Geld. Die Telekom-Aktie gehört mit einem Tagesplus von 1,1% auf 18,25 Euro zu den größten Tagesgewinnern im DAX.