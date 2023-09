Die meistgehandelten Derivate v. 19.09.23

1. Call-Optionsschein auf Dropbox

Tech-Aktien legten im ersten Halbjahr eine Kursrallye aufs Parkett. Dazu gehört auch der Cloud-Anbieter Dropbox. Die Aktie der Kalifornier konnte in der Spitze um bis zu 30 % zulegen. In letzter Zeit verlor die Dropbox-Aktie allerdings ihren Schwung. In der letzten Handelswoche geht es um 6 % nach unten. Heute verteuern sich die Papiere mit 0,15 % auf 26,61 US-Dollar. Anleger sehen Einstiegschancen und kaufen einen Call-Optionsschein auf Dropbox.





Der Ölpreis kletterte in den letzten Wochen um ca. 15 % nach oben. Das hilft auch den Aktien von Öl-Konzernen wie ExxonMobil . Dessen Aktien kosten derzeit ebenfalls ca. 15 % mehr als vor sechs Monaten. Eine Klage des US-Bundesstaats Kalifornien gegen mehrere Öl-Firmen, darunter auch ExxonMobil, kann am Aufwärtstrend vorerst nichts ändern. Auch heute geht es mit 0,22 % weiter nach oben, aktuell kostet ein Anteilsschein 117,95 US-Dollar. Inhalt der Klage ist der Vorwurf, dass die Öl-Konzerne seit Jahrzehnten von den Risiken ihrer Produkte für das Klima wüssten und nun für die Folgekosten aufkommen sollen. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Exxon überwiegend gekauft.Die Aktie des Autokonzerns Honda Motor fährt seit Jahresbeginn auf der Überholspur, aktuell beträgt der Wertzuwachs seit Januar ca. 50 %. Wie nun bekannt wurde, gehen die Japaner mit BMW und Ford eine Kooperation ein, um die Ladeinfrastruktur und damit verbundene Services für E-Autobesitzer zu verbessern. An dem Joint Venture mit dem Namen ChargeScape sind die Autobauer zu gleichen Teilen beteiligt. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen ist geplant, dass ChargeScape Anfang 2024 seinen Betrieb aufnimmt. Aktuell kostet eine Honda-Aktie 33,99 Euro und damit 3,69 % mehr als am Vortag. Stuttgarter Derivateanleger handeln rege einen Faktor 3x Long Knock-out auf Honda Motor

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.