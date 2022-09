Die meistgehandelten Derivate v. 19.09.22

1. Call-Optionsschein auf RWE

Ein Call-Optionsschein auf den Essener Energiekonzern RWE wird von den Derivateanlegern verkauft. Der Energiekonzern will mit dem lettischen Stromversorger Latvenego Offshore-Windparks vor der lettischen Küste errichten. RWE investiert im laufenden Jahr über fünf Milliarden Euro in den Ausbau seines grünen Portfolios. Die Investitionen fließen in Windkraft- und Solaranlagen sowie deren Speicherung und den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Die RWE-Aktie gibt 1,1% auf 40,43 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Shell

In dem seit Wochen sehr rege gehandelten Call-Optionsschein auf Shell liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders vor. Wael Sawan wird den CEO-Posten von Ben van Beurden übernehmen. Die Analysten der Credit Suisse haben das Kursziel von 3.000 Pence auf 3.500 Pence (umgerechnet knapp 40 Euro) angehoben. Sie beurteilen Shell weiterhin mit „Outperform“. Die Shell-Aktie notiert mit 25,95 Euro knapp 0,5% schwächer.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Dagegen steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenauftakt in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. Die Telekom-Tochter, T-Mobile hatte zuletzt Verizon als wertvollstes Telekommunikationsunternehmen abgelöst. Die Deutsche Telekom hält 48,4% der Anteile von T-Mobile. Die T-Aktie gibt 1,5% auf 18,65 Euro nach.