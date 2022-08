Die meistgehandelten Derivate v. 19.08.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf u-blox

Nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen von u-blox steigen die Anleger an der Euwax in ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf das Schweizer Unternehmen ein. U-blox ist ein Anbieter von drahtlosen Kommunikations- und Positionierungstechnologien. Die Schweizer Firma steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 52,7% auf 294,4 Millionen CHF gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Das EBITDA stieg sogar von 28,7 Millionen CHF auf 76,6 Millionen CHF. U-blox hat die Erwartungen übertroffen und hob zum wiederholten Male die Umsatz- und EBITDA-Prognose an. Die Aktie legt an der BX Swiss über 20% zu.



2. Call-Optionsschein auf PayPal

Dagegen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf PayPal. Der von Paul Singer geführte US-Hegdefonds Elliot, stieg zuletzt für zwei Milliarden US-Dollar bei dem Online-Zahlungsanbieter ein. Elliot ist als aktivistischer Investor bekannt, welcher die Firmen auf Rendite trimmt. Die PayPal-Aktie konnte seit dem Einstieg von Elliot Anfang August ordentliche Kursgewinne verzeichnen. Heute aber geht es für die Aktie knapp 2% auf 97,25 Euro bergab.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf K+S

Zum Wochenabschluss legen sich Stuttgarter Derivateanleger ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf K+S ins Depot. Die K+S-Aktie gibt zwar heute über 5% auf 22,50 Euro nach. In die Handelswoche ist die Aktie des Düngemittelherstellers aber mit 21 Euro weitaus tiefer gestartet.