Die meistgehandelten Derivate v. 19.07.22

1. Euro-Dollar-Knock-out-Call

Am Dienstag kaufen die Stuttgarter Derivateanleger mehrheitlich einen Knock-out-Call auf den Euro. Nachdem die europäische Einheitswährung in der Vorwoche unter die Parität zum Dollar gerutscht ist, hat sie sich zu Beginn der Woche erholen können. Die Aussicht auf die erste Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit mehr als zehn Jahren hat den Euro beflügelt. Gleichzeitig erwartet der Zinsmarkt in den USA nur noch eine moderate Leitzinsanhebung auf der nächsten Ratssitzung der Fed.



2. Call-Optionsschein auf Meta Platforms

Im Gegensatz zu anderen US-Tech-Aktien hat sich Meta Platforms gestern leicht erholen können. Derivateanleger haben diese relative Stärke genutzt und den Call-Optionsschein auf Meta Platforms gekauft. Apple hatte gestern mit seiner Aussage, das Einstellungs- und Ausgabenwachstum 2023 zu drosseln, Anleger aufgeschreckt. Meta Platforms wird am 27. Juli über sein abgelaufenes Quartal berichten.



3. Call-Optionsschein auf Boeing & Ziegler

Boeing konnte wieder mit positiven Nachrichten überzeugen, was Derivateanleger honorierten, die überwiegend einen Call-Optionsschein auf Boeing gekauft haben. Delta Airlines hat nach längerer Zeit wieder eine Großbestellung beim Airbus-Konkurrenten abgegeben und 100 der 737 MAX 10-Flieger gekauft – mit der Option auf weitere 30. Außerdem steht Boeing Agenturmeldungen zufolge nach zwei Jahren Pause kurz davor, wieder 787 Dreamliner-Modelle ausliefern zu dürfen.