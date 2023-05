Die meistgehandelten Derivate v.19.05.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Für die Deutsche Telekom gibt es Kritik seitens kommunaler Unternehmen. In einer Umfrage des Branchenverbands VKU kritisieren 41 von 66 kommunaler Unternehmen die Deutsche Telekom für einen Überbau beim Glasfasernetz. Hierbei werden Glasfaserleitungen dort verlegt, wo bereits entsprechende Fremdleitungen liegen. Die Kommunen befürchten, dass der Glasfaserausbau für Regionen, in denen noch kein Highspeed-Internet verfügbar ist, dadurch nicht schnell genug vorankommt. Ein Telekom-Sprecher weist die Vorwürfe zurück und meint dazu, dass es falsch wäre, "die Dynamik im Ausbau durch politische Eingriffe zu bremsen". Die Deutsche Telekom-Aktie verharrt heute bei 21,69 Euro. Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein.





Die Mercedes-Benz-Aktie schaut auf einen bisher positiv verlaufenden Monat Mai. Für den Aktienkurs geht es um ca. 9,5% hinauf. Heute kam ein Prozent hinzu, aktuell kostet ein Anteilsschein am Stuttgarter Autobauer 71 Euro. Analysten von Goldman Sachs sehen weiteres Potential und stufen die Mercedes-Benz-Aktie auf buy, mit einem Kursziel von 98 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz überwiegend verkauft.Mehrere Halbleiterproduzenten planen Investitionen in Japan, um die Fertigungskapazitäten zu steigern. Diese positiven Nachrichten wirken sich auf die gesamte Mikrochip-Branche aus. Aktien der Chip-Hersteller legen teilweise kräftig zu. Das wirkt sich auch auf die Papiere des Maschinenbauers für die Halbleiterproduktion ASML aus, die heute um 2,6% auf 656,50 Euro steigen. Stuttgarter Derivateanleger nutzen den Trend und kaufen einen Knock-out-Call auf ASML.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.