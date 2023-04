Die meistgehandelten Derivate v.19.04.23

Call-Optionsschein auf Shell



Der Ölpreis zog in den letzten Wochen um ca. 19% an. Das zieht auch die Aktie des Öl-Konzerns Shell nach oben, der voraussichtlich am 04. Mai seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. In den letzten vier Wochen ging es um 13,5% auf 27,99 Euro hoch. Stuttgarter Derivateanleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Shell.





Der US-amerikanische Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo gibt am 25.April seine Quartalszahlen bekannt. Erste Experteneinschätzungen erwarten eine Umsatzsteigerung von 6,2% auf 17,2 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn je Aktie wird ein Plus von ca. 7% auf 1,38 US-Dollar erwartet. Die PepsiCo-Aktie klettert in den letzten Tagen um 1,2% auf 184,83 US-Dollar. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf PepsiCo verkauft.Hinter der BioNTech-Aktie liegen drei schlechte Monate. In der Spitze ging es um ca. 33% auf aktuell 123,19 US-Dollar nach unten. Während die meisten Analystenhäuser BioNTech auf hold einstufen, blicken die Analysten von Berenberg optimistischer in die Zukunft. Sie heben die Aktie auf buy und geben ein Kursziel von 260 US-Dollar an. Anleger steigen in einen Knock-out-Call auf BioNTech ein.

