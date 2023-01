Die meistgehandelten Derivate v.19.01.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Bei der Deutschen Bank gibt es Veränderungen in der Führung der Compliance. Laura Padovani kommt von Barclays als neue Group Chief Compliance Officer. Sie folgt auf Pascal Tagné, der zukünftig die Compliance-Abteilung des asiatisch-pazifischen Raums leiten soll. Die Umbesetzung folgt auf eine interne Überprüfung der Compliance-Kontrollen. Analysten sehen die Deutsche Bank mehrheitlich auf buy. Stuttgarter Derivateanleger sehen es ähnlich und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein.





Die Aktie des deutschen Dienstleisters für Finanzinformationstechnologie GFT legte einen Jahresstart von ca. +15% aufs Parkett. Analysten erwarten ein durchschnittliches Kursziel von 47,50 Euro. Aktuell ist die GFT-Aktie für 39,05 Euro zu haben. Anleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call auf GFT.Kürzlich wurden Pläne von Apple bekannt, zukünftig eigene Displays mit Micro-LED-Technik in seine mobilen Geräte einzubauen. Davon dürfte auch Aixtron als Zulieferer der Halbleiterindustrie profitieren. Analysten erwarten ein Anlaufen der Aixtron-Aktie an ihr bisheriges 52-Wochen-Hoch aus dem Dezember in Höhe von 32,07 Euro. Aktuell ist die Aktie für 29,52 Euro zu haben. An der Euwax wird ein Faktor 3 Long-Knock-out auf Aixtron rege gehandelt.

