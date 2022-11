Die meistgehandelten Derivate v. 18.11.22

1. Knock-out-Call auf MTU Aero Engines

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines blickt optimistisch in die Zukunft und will künftig wieder stärker wachsen. Für dieses Jahr hat MTU bereits seine Geschäftsprognose angehoben und will im Jahr 2023 im zivilen Seriengeschäft seinen Umsatz um 30% steigern. Der operative Gewinn soll ebenfalls deutlich um mehr als 20% in 2023 gesteigert werden. Anleger erwerben heute daher mehrheitlich den Knock-out-Call auf MTU Aero Engines, der von steigenden Kursen profitiert.



2. Knock-out-Call auf RWE

Der größte deutsche Energiekonzern RWE blickt auf erfolgreiche neun Monate zurück: Das DAX-Unternehmen erzielt einen Gewinnsprung, profitiert dabei auch vom boomenden Ökostrom und bestätigt daraufhin sein Jahresziel. Der Knock-out-Call auf RWE profitierte von einer Empfehlung und wurde von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft.



3. Call-Optionsschein auf Tesla

Tesla ist in diesem Jahr einer der größten Verlierer unter den großen US-Tech-Aktien. Zuletzt haben die Tesla-Verkäufe von Tesla-Chef Elon Musk die Aktie belastet, hinzu kam eine operative Schwäche: Im dritten Quartal wurden etwa 22.000 weniger E-Automobile ausgeliefert als produziert. Die Wachstumsprognose von Tesla für 2022 von 50% mehr Auslieferungen dürfte nach eigenen Angaben wohl nicht erreicht werden. Anleger nutzen die Korrektur bei Tesla und kaufen heute den Call-Optionsschein auf Tesla.