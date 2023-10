Die meistgehandelten Derivate v. 18.10.23

1. Capped Call auf Meta

Ein Capped-Call auf Meta führt am Mittwoch die Rangliste der EUWAX an und wird gekauft. Ähnlich wie Microsoft zeigte Meta über den Sommer kaum Schwäche. In Reichweite für die Bullen liegt das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 nach einer massiven Durststrecke im vergangenen Jahr. Zuletzt war die Nachrichtenlage rund um Meta dünn. Anleger konzentrieren sich also auf die Quartalsergebnisse am 25. Oktober.

Zum Capped-Call

2. Capped-Call-OS auf Microsoft

Wie schon am Dienstag wird an der Euwax ein Capped-Call auf Microsoft gekauft. Damit spekulieren Derivateanleger auf gute Zahlen in der kommenden Woche. Microsoft wird am 24.10 seine Bücher öffnen. Microsoft konnte die Turbulenzen über den Sommer nahezu komplett ausblenden und notiert in Reichweite zum Rekordhoch. Microsoft-Chef Satya Nadella besuchte in dieser Woche Deutschland und erhielt den Axel Springer Awards in Berlin.

Zum Capped-Call OS

3. Capped-Call auf Deutsche Telekom

Zurückhaltung bestimmt den Handel mit einem Schein auf die Telekom. Ein Capped-Call wird in Stuttgart verkauft. Die Aktie konnte sich zuletzt von den Jahrestiefs um 19 Euro lösen. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel in der vergangenen Woche von 28,80 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnete mit einem weiteren robusten Quartal des Telekomanbieters. Rückenwind verleihe dem Konzern der US-Dollar. Die Zahlen werden Anfang November veröffentlicht.

Zum Capped-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.