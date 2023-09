Die meistgehandelten Derivate v. 18.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla

Bereits seit 2021 untersucht die US-amerikanische Verkehrsaufsichtsbehörde NHTSA Unfälle im Zusammenhang mit Teslas´ Autopiloten. Zudem geht die Behörde Hinweisen einer versteckten Möglichkeit nach, die Sicherheitsroutinen des Autopiloten zu umgehen. Nachdem Tesla den NHTSA-Fragenkatalog beantwortete, neigt sich die Untersuchung dem Vernehmen nach dem Ende zu. Allerdings besteht der E-Autobauer auf die Vertraulichkeit der Antworten. Die Tesla-Aktie setzt unterdessen ihren Aufwärtstrend fort. In den letzten sechs Monaten stieg der Aktienkurs um ca. 50 %. Heute notieren die Papiere der US-Amerikaner unverändert bei 274,35 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Tesla wird an der Euwax gekauft.





Die Aktie des US-amerikanischen Anbieters von Softwarelösungen für mobile Apps, AppLovin , befindet sich seit Jahresbeginn im Rallye-Modus. Die Anfang August präsentierten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen und sorgten nochmals für einen Schub. In 2023 konnte der Aktienkurs um ca. 320 % zulegen. In den letzten zwei Wochen kommt die Rallye etwas ins Stocken. Zum Wochenauftakt geht es um 1,63 % auf 42,12 US-Dollar nach unten. Stuttgarter Derivateanleger steigen heute aus einem Discount-Call-Optionsschein auf AppLovin aus.(WKN MA86HG)Zu Monatsbeginn sorgte eine Investoren-Klage gegen den Rohstoff-Konzern Glencore für Aufsehen. Mehrere Investmentfonds werfen dem Konzern vor, in früheren Verkaufsprospekten bewusst gelogen zu haben, um korrupte Aktivitäten zu verbergen. Konkret geht es um Vorfälle in den Jahren 2011 sowie 2013. Die Vorwürfe folgen auf ein Eingeständnis Glencores´ zu Bestechungs- und Manipulationsvorwürfen in 2022. In der Folge gab die Aktie des Rohstoff-Händlers zu Monatsbeginn um ca. 4 % nach, konnte sich aber rasch erholen und notiert aktuell bei 5,32 Euro um 7 % höher als im Vormonat. Anleger verkaufen einen Knock-out-Call auf Glencore

