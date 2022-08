Die meistgehandelten Derivate v. 18.08.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf McDonald's

In ein Faktor-4X-Long Zertifikat auf McDonald’s steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Der Fast-Food-Anbieter konnte im vergangenen Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,55 US-Dollar ausweisen. Die Konsensschätzungen der Analysten lagen bei 2,47 US-Dollar. Durch den starken US-Dollar ist der Umsatz um 3% gesunken. Bei konstanten Wechselkursen wäre ein Umsatzanstieg von 3% erreicht worden. Die Aktie eilt an den letzten Handelstagen von einem All-Time-High zum nächsten.



2. Call-Optionsschein auf CME

Seit gestern Nachmittag kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf die CME Group. Der Betreiber von Options- und Terminbörsen konnte im letzten Quartal seine Einnahmen um knapp 5% auf 1,237 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Der Nettogewinn stieg sogar von 510 Millionen US-Dollar auf 654 Millionen US-Dollar an. Die Marktkapitalisierung des Börsenbetreibers liegt aktuell bei 74,2 Milliarden US-Dollar. Im März erreichte die Aktie mit 226,80 Euro ein neues All-Time-High. Heute notiert die CME-Aktie bei 201,55 Euro nahezu unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Netflix

Ebenfalls steigen die Anleger in einen Call-Optionsschein auf Netflix ein. Der Streamingdienst und Serienproduzent plant nach Medienberichten offenbar, ein vergünstigtes Abo-Modell mit der Platzierung von Werbung. Vom Jahrestief Anfang Mai mit 156,68 Euro, konnte sich die Netflix-Aktie inzwischen ordentlich erholen. Mit 237,50 Euro notiert sie heute geringfügig im positiven Terrain.